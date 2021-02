Polizei Bielefeld

POL-BI: Präventionshinweise für Senioren im Impfzentrum Bielefeld

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Seit dem Impfstart, am Montag, 08.02.2021, in der zum Impfzentrum umgestalteten Kongresshalle der Stadt Bielefeld stellen Kriminalbeamte Präventionshinweise für Senioren im Wartebereich bereit.

Im Anschluss an die Impfung haben die Senioren während der empfohlenen Wartezeit Gelegenheit, sich über zielgerichtete Präventionshinweise für Senioren zu informieren.

Gerade in der Coronazeit nutzen Betrüger auf vielfältige Weise das Telefon zur Anbahnung von Betrugsdelikten. Die Täter behaupten zum Beispiel, ein Angehöriger sei erkrankt und benötige nun Geld für die Behandlung.

Um die auch in Bielefeld vielfach aufgetretenen "Falschen Polizeibeamten" ist es etwas ruhiger geworden, dennoch sollte man auch hier aufmerksam bleiben: So ist hier wiederholt ein Enkeltrickversuch gestartet worden. Im Anschluss meldet sich direkt ein falscher Polizeibeamter und behauptet, man müsse zum Schein auf den Betrugsversuch eingehen und Geld übergeben, um die Täter zu überführen.

All diese Versuche sind perfide Betrugsmaschen, um betagte Menschen um die Ersparnisse zu bringen.

Gehen Sie am Telefon nicht auf diese Versuche ein. Legen Sie sofort auf und verständigen die echte Polizei über die bekannte Rufnummer 545-0 oder in dringenden Fällen über die Notrufleitung 110.

Alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Impfung sind kostenlos für alle Bürger. Barzahlungen oder Überweisungen sind in diesem Zusammenhang unter keinen Umständen denkbar. Impfstoffangebote an der Haustür, in Anzeigen oder im Internet sind immer unseriös. Geforderte Bargeldzahlungen für eine bevorzugte Impfung haben ebenfalls unter keinen Umständen einen seriösen Hintergrund.

Für Beratungsangebote zu diesen Betrugsdelikten und anderen Kriminalitätsphänomenen erhalten Sie im Kriminalkommissariat 34 des PP Bielefeld unter der Rufnummer 0521/545 2550.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell