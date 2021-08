Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Rennradfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Vehrenbergstraße sind am Sonntagmittag ein Auto- und ein Radfahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren beide gegen 13.40 Uhr hintereinander unterwegs. Der 46-jährige Rennradfahrer aus Gladbeck wollte nach links in die Stettiner Straße abbiegen. In diesem Moment überholte allerdings der 46-jährige Autofahrer aus Bottrop den Radfahrer, so dass es zur Berührung kam. Der Rennradfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

