Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Streit vor Gaststätte

Recklinghausen (ots)

In einer Gaststätte an der Bergstraße stritten sich am Sonntag gegen 02:45 Uhr ein 29-Jähriger aus Marl und ein 24-Jähriger aus Recklinghausen. Nach ersten Erkenntnissen ging der Streit vor der Gaststätte weiter und vermutlich schoss anschließend der 29-Jährige mit einer Schreckschusswaffe. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Tatverdächtige konnte im Nahbereich durch die Polizei angetroffen werden. Er führte eine Schreckschusswaffe mit sich. Die Waffe wurde sichergestellt. Der Mann musste mit zur Polizeiwache.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell