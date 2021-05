Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, KN) Einbrecher versucht sich an Frisörgeschäft

Singen (ots)

Gescheitert ist ein Einbrecher an der Eingangstüre eines Frisörgeschäfts in der Hadwigstraße. Die massive Aluminiumtüre wies am Montag jedoch deutliche Hebelspuren auf, die auf den Einbruchversuch hindeuteten. Wann genau die Türe beschädigt wurde, steht allerdings noch nicht fest. Die Polizei geht davon aus, dass die Tatzeit zwischen vergangenen Mittwoch und Montag liegt. Die Schadenshöhe ist ebenfalls noch unklar.

