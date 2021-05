Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, TUT) Zwölf Autos am Straßenrand zerkratzt

Aldingen (ots)

Mehrere Tausend Euro Schaden hat ein Unbekannter an insgesamt zwölf Autos verursacht, die in der Hauptstraße zwischen den Hausnummern 40 und 56 geparkt waren. Wie die Polizei ermittelte, ist der Verursacher der Schäden vermutlich dort auf dem Gehweg entlang gegangen und hat dabei mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Fahrzeugseiten zerkratzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Beschädigungen an den Autos bereits von Mittwoch auf Donnerstag letzter Woche passierten. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Spaichingen unter Telefon 07424 93180 entgegen.

