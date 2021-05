Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Citroen fängt in der Neckarstraße Feuer

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein Citroen hat am Montag um die Mittagszeit in der Neckarstraße plötzlich Feuer gefangen. Der Fahrer der schon etwas betagten Limousine bog gerade zum dortigen Kundenparkplatz eines Discounters ab, als er den Brand seines gasbetriebenen Fahrzeugs bemerkte. Die Feuerwehr Oberndorf rückte sofort mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an und löschte das bereits lichterloh brennende Auto. Eine geringe Menge auslaufende Betriebsstoffe und Löschwasser gerieten in die Kanalisation. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug und dem Fahrbahnbelag auf rund 2000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

