Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei junge Frauen bei Unfall auf B225 verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Dorstener Straße/B225 ist am frühen Montagmorgen eine 18-jährige Autofahrerin aus Herten verunglückt und im Graben gelandet. Ihre 17-jährige Beifahrerin aus Herten wurde ebenfalls verletzt. Die junge Frau verlor gegen 4.15 Uhr, im Bereich der Buerer Straße, plötzlich die Kontrolle über ihr Auto und fuhr in den Straßengraben. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die 18-Jährige leicht, die 17-Jährige schwer verletzt. Beide kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Nach eigenen Angaben wollte die junge Frau einer Katze ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über das Auto. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell