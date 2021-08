Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Verletzte bei Garagenbrand

Recklinghausen (ots)

Auf der Niederstraße hat es am Montagabend gebrannt. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer gegen 21 Uhr in einer Garage ausgebrochen, der Rauch ist auch in das angrenzende Wohnhaus gezogen. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Zwei Bewohner, ein 56-jähriger Mann und eine 54-jährige Frau, wurden verletzt. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Während der Mann noch am Abend entlassen wurde, blieb die Frau zur Beobachtung im Krankenhaus. Zwei weitere Personen, die ebenfalls in dem Wohnhaus waren, blieben unverletzt. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell