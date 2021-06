Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Versammlungsgeschehen am 19.06.2021 in Stralsund

Stralsund (ots)

Am Samstag, dem 19.06.2021, fanden in der Hansestadt Stralsund mehrere Versammlungen statt, die bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommern Rügen in Form eines Autokorsos und stationären Versammlungen unter freiem Himmel angemeldet wurden.

Alle Versammlungen, mit Ausnahme einer Mahnwache, richten sich thematisch gegen die Einschränkungen und Pflichten, die die Corona-Pandemie mit sich bringt.

Der Autokorso führte in der Zeit von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr von der Werfstraße durch die Franken- und Kniepervorstadt nach Grünhufe, Knieper West und Nord, die Innenstadt und endet auf dem neuen Markt. An dieser Versammlung nahmen 22 Fahrzeuge mit ungefähr 40 Personen teil.

Ein angemeldeter Aufzug vom Neuen Markt durch die Innenstart sowie Frankenvorstadt wurde aufgrund mangelnder Teilnehmer kurzfristig abgesagt.

Bei allen Versammlungen waren insgesamt ungefähr 150 Teilnehmer anwesend. Die Teilnehmer der Kundgebungen hielten sich an die von der Versammlungsbehörde erteilten Hygieneauflagen. Aus polizeilicher Sicht verliefen die Versammlungen störungsfrei.

Im Bereich des Stralsunder Stadtgebietes kam es während der Zeit der Versammlungen zu kurzzeitigen Einschränkungen.

