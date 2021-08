Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall im Kreuzungsbereich mit vier Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Montag ereignete sich, gegen 22 Uhr, im Kreuzungsbereich Prosperstraße / Friedrich-Ebert-Straße ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 54-jähriger Bottroper fuhr mit seinem Auto auf der Prosperstraße in Richtung Devenstraße. Er beabsichtigte seine Fahrt, über die Friedrich-Ebert-Straße hinaus, weiter geradeaus fortzusetzen. Ein ihm entgegenkommender 51-jähriger Gladbecker bog im Kreuzungsbereich nach links auf die Fridrich-Ebert-Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Alle vier Insassen verletzten sich dabei. Der Gladbecker, der Bottroper Fahrer und eine 20-jährige Mitfahrerin des 54-Jährigen erlitten leichte Verletzungen. Die 50-jährige Beifahrerin des Bottropers verletzte sich schwer. Die beiden Frauen kommen ebenfalls aus Bottrop. Rettungskräfte transportierten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei ca. 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell