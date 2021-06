Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall auf dem Schulweg - Siebenjährige verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ückendorf ist eine Siebenjährige am Donnerstagmittag, 17. Juni 2021, gegen 12.15 Uhr, schwer verletzt worden. Ein Schulbus hatte das Mädchen nach Hause gebracht und dafür an der Dessauerstraße gehalten. Dort stieg die Siebenjährige aus und wollte anschließend über die Straße gehen. Dabei kollidierte sie mit dem Wagen einer 28-jährigen Gelsenkirchenerin, die gerade auf der Dessauerstraße in Richtung Wickingstraße unterwegs war. Durch den Aufprall wurde die Schülerin schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

