Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung an Pkw

Reifenstecher

57537 Wissen, Nassauer Str. 16 und 18 (ots)

In der Zeit von Mo., 31.05.2021, 00:00 und 06:20 Uhr, beschädigten unbekannte Täter, an einem im Carport geparkten Pkw BMW den rechten hinteren - und an einem auf der Straße abgestellten Pkw VW Polo den linken vorderen Reifen. Beide Fahrzeuge wiesen seitliche Einstichstellen auf. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell