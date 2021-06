Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 36 Jahre alter Radfahrer ist gestern, 16. Juni 2021, bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Schalker Straße/Grillostraße leicht verletzt worden. Der Mann war um 13.45 Uhr vorfahrtsberechtigt auf dem Radweg der Grillostraße in Richtung Kurt-Schumacher Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich wurde er von dem Jaguar einer 34 Jahre alten Gelsenkirchenerin erfasst. Durch den Zusammenstoß stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Polizeibeamte sperrten während der Unfallaufnahme den Kreuzungsbereich und sicherten Spuren. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell