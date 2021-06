Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte rauben Fahrrad und flüchten

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht, 17. Juni 2021, einem 50 Jahre alten Gelsenkirchener das Pedelec geraubt. Der Mann fuhr mit dem Rad im Nordsternpark in Horst, als er auf zwei Männer und eine Frau traf und mit ihnen Alkohol konsumierte. Als er sich dann gegen Mitternacht auf den Weg nach Hause machen wollte, schlugen und traten die Tatverdächtigen auf den Mann ein und raubten ihm das Fahrrad. Der Geschädigte flüchtete in Richtung Wallstraße, wo Zeugen auf ihn aufmerksam wurden. Einer der Tatverdächtigen ist etwa 1,90 Meter groß und 90 Kilogramm schwer, hat kurze dunkle Haare und trug zur Tatzeit eine kurze weiße Hose und weiße Schuhe. Der zweite Tatverdächtige ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine schmächtige Statur. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck, eine Brille und eine schwarze Baseballkappe. Die ebenfalls tatverdächtige Frau kann nicht näher beschrieben werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

