Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Personen bei Abbiegeunfall verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Buer sind am Dienstagmorgen, 15. Juni 2021, drei Personen verletzt worden. Ein 53-Jähriger wollte gegen 7.55 Uhr mit seinem Ford von der Vom-Stein-Straße nach links in die Goldbergstraße abbiegen. Dabei kollidierte der Wagen des Gelsenkircheners mit dem einer 44 Jahre alten BMW-Fahrerin, die vom Ostring kommend geradeaus auf der Vom-Stein-Straße weiterfahren wollte. Durch die Kollision wurden beide Autofahrer sowie die 17 Jahre alte Beifahrerin der 44-Jährigen aus Gelsenkirchen verletzt. Alle drei Verletzten wurden im Anschluss ambulant versorgt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Ostring in südlicher Fahrtrichtung komplett.

