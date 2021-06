Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Fenster an Trauerhalle am jüdischen Friedhof beschädigt

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem Unbekannte ein Fenster einer Trauerhalle am jüdischen Friedhof in Ückendorf beschädigt haben, sucht die Polizei Zeugen. Dabei warfen die Täter in der Zeit von Mittwoch, 9. Juni 2021, 12 Uhr, bis Mittwoch, 16. Juni 2021, 10.15 Uhr, kleine Steine auf die Scheibe des Gebäudes an der Straße Am Dördelmannshof. Die Polizei hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen telefonisch an die Kriminalinspektion Polizeilicher Staatsschutz unter 0209 365 8501 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell