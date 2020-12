Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Farbschmierereien in Meinersen

MeinersenMeinersen (ots)

Meinersen, Hauptstraße 1 24.12.2020 - 26.12.2020

Die Polizei sucht Zeugen zu diversen Farbschmierereien in Meinersen, die von bislang unbekannten Tätern an den Weihnachtsfeiertagen begangen wurden.

Am Gebäude der Samtgemeinde, Hauptstraße 1, sprühten die Täter Parolen potentieller Impfgegner in schwarzer Farbe an die Fassade. Ähnliche Schmierereien verursachten sie an einem Containerwagen der Baustelle an der Okerbrücke sowie am Altkleidercontainer auf dem Parkplatz des Netto-Marktes.

Die Polizei leitete entprechende Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05372/97850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell