Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Holzschuppen brennt ab

Heiße Asche sorgte am Montag für einen Brand in Ehingen.

UlmUlm (ots)

Am Sonntag Abend stellte ein 62-Jähriger einen Kunststoffeimer in den Holzschuppen in der Straße Hochsträss. Darin befand sich Asche, die wohl noch teilweise heiß war. Im Laufe der erhitzte sich der Eimer so stark, dass er Feuer fing. Eine Zeugin bemerkte kurz nach 2 Uhr den Brand und verständigte die Feuerwehr. Die löschte den mittlerweile in Brand stehenden Holzschuppen. Verletzte gab es nicht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

+++++++ 0048323

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell