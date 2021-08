Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch

Rhein-Neckar-Kreis: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Nußloch (ots)

Am Sonntag zwischen 01 Uhr und 11 Uhr zerkratze ein bislang unbekannter Täter in der Straße Am Rainacker neben dem Friedhof die Fahrerseite eines dort geparkten BMWs. Zeugen die die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell