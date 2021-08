Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot: Einbruch in Firmenhalle; landwirtschaftliche Maschinen und Geräte entwendet; Zeugen gesucht

St. Leon-Rot (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Firmenhalle in der Straße "An der Autobahn" im Ortsteil St. Leon eingebrochen und landwirtschaftliche Maschinen bzw. Geräte, darunter eine Motorsäge, Bohrmaschinen und Kompressoren, im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinzu kommt noch ein Sachaschaden am aufgebrochenen Hallentor von rund 1.000.- Euro.

Zeugen, die Verdächtiges, sowohl Personen als auch Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell