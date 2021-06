Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wallmenroth- Sachbeschädigung an Pkw

Wallmenroth (ots)

Im Zeitraum 08.06.2021, 20:00 Uhr bis 09.06.2021, 12:00 Uhr parkte ein 45-Jähriger seinen Pkw VW Touran im Bereich der Tiergartenstraße in der Ortslage Wallmenroth. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen Schaden an der Beifahrertüre fest. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte den Lack mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand Sachschaden. Hinweise zum Täter an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.

