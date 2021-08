Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Radfahrerin muss bremsen und stürzt - Autofahrer flüchtet

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Brauerstraße ist am Dienstagvormittag eine 67-jährige Frau aus Bottrop leicht verletzt worden. Die Frau war gegen 9.50 Uhr in Richtung Berliner Platz unterwegs. Kurz hinter der Post-Einfahrt wollte ein Autofahrer rückwärts ausparken. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, machte die 67-Jährige mit ihrem E-Bike eine Vollbremsung und stürzte. Der beteiligte Autofahrer bremste zwar kurz ab, fuhr dann aber davon. Aufmerksame Zeugen hatten den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern aktuell noch an. Die 67-Jährige wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht, konnte nach ambulanter Behandlung aber wieder entlassen werden. Der Schaden am Fahrrad wird auf 100 Euro geschätzt.

