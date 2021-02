Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Dienstag, zur Tageszeit, brachen Unbekannte in ein Haus an der Bahnhofstraße im Stadtteil Lembeck ein. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

In der Nacht zu Mittwoch öffneten Unbekannte eine Garage an der Fürst-Leopold-Allee. Aus der Garage entwendeten sie einen Rasenmäher und zwei Kinder-GoKarts. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor. An dem Garagentor entstand leichter Sachschaden.

Marl

Unbekannte Täter öffneten in der Nacht zu Dienstag gewaltsam den hinteren Eingang einer Kindertagesstätte an der Tannenstraße. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Die Täter nahmen zwar Getränke und Handtücher mit, hinterließen die Beute aber in der Nähe des Gebäudes. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

An der Rappaportstraße brachen Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Mittwochvormittag in eine Garage ein. Hier schlugen sie die Scheibe an der Beifahrerseite eines Hyundai ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell