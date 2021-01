Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zeugen gesucht - Bahnreisende sollen sich bei der Bundespolizei melden

Volkmarsen Külte - Landkreis Waldeck-Frankenberg (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen, anlässlich eines Unfalles aus dem letzten Jahr, an einem Bahnübergang in Volkmarsen-Külte, sucht die Bundespolizeiinspektion Kassel weitere Zeugen. Insbesondere die rund 20 Zuginsassen, die am 5. Dezember 2020, gegen 14:30 Uhr, zum Zeitpunkt des Unfalles in der Bahn waren, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei in Kassel zu melden. Bei dem Unfall entstand reiner Sachschaden. Verletzte gab es nicht.

Der Unfallhergang - Pkw von Bahn erfasst

Ein 47-Jähriger aus Volkmarsen befuhr mit seinem PKW den Übergang aus Richtung Külte. Zeitgleich näherte sich eine Regionalbahn in Fahrtrichtung Volkmarsen. Aus noch ungeklärter Ursache ragte der PKW zu weit in das Gleisprofil. Der Mann konnte sein Fahrzeug beim Erkennen der Bahn nicht mehr rechtzeitig zurücksetzen. Trotz Bremsung erfasste der Zug den Wagen im Frontbereich.

Das Fahrzeug wurde im rechten Frontbereich erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt. Die Reisenden im Zug kamen seinerzeit mit dem Schrecken davon. Für den Zugverkehr entstanden Verspätungen.

Hinweise an die Bundespolizei

Die Bundespolizeiinspektion Kassel ermittelt wegen des Verdachts eines "Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr". Zeugen des Unfalles, insbesondere die mitreisenden Fahrgäste vom 5.12.2020, werden gebeten, sich unter der Tel.- Nr. 0561/81616-0 zu melden.

