Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Kind bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein zwölfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 7:20 Uhr in der Burgstraße. Das Kind wollte am Zebrastreifen mit seinem Tretroller die Straße überqueren, was eine 18-jährige Renault-Fahrerin zu spät erkannte. Es kam zur Berührung zwischen dem Pkw und dem Knaben, wobei sich dieser leichte Verletzungen zuzog.

Urbach: In Fahrradwerkstatt eingebrochen

Unbekannte Diebe drangen in der Zeit zwischen 25.09.2021 und 02.10.2021 in eine am Kirchplatz befindliche Fahrradwerkstatt ein. Der Holzschuppen wurde gewaltsam geöffnet und zwei ältere Räder im Wert von ca. 150 Euro entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

4000 Euro ist die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 7.40 Uhr ereignete. Ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Max-Plank-Straße und bog in die Steinbeisstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einem 37-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen, der dem einbiegenden Auto nicht mehr ausweichen konnte. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell