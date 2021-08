Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt, Besonders schwerer Fall des Diebstahls; hier: Diebstahl eines Wohnmobils

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Hildesheimer Straße Ecke Am Ried (fra)

In der Zeit vom 26.08.2021 circa 17:00 Uhr bis zum heutigen Tag um 17:00 Uhr wurde ein weißes Wohnmobil der Marke Capron Typ Sunlight T69 L komplett entwendet. Das Wohnmobil war voll betankt und bepackt für eine anstehende Urlaubsreise. Geparkt war das Wohnmobil auf der Straße vor der Hausnummer 2 in der Straße Am Ried. Auffällig sind die Beschädigungen am Wohnmobil, so hatte es einen Schaden an der Heckstoßstange und der Zierstreifen auf der linken Seite fehlte ebenso wie die Aufschrift Ducato. Wer sachdienliche Hinweise zum Diebstahl des Wohnmobils oder zur Klärung des Sachverhalts geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell