Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Diedelsheim - Einbruch in Wohnmobil

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter ist am frühen Samstagmorgen in ein abgestelltes Wohnmobil eingedrungen. Ob der Dieb bei seiner Suche nach Wertgegenständen fündig wurde, ist bislang unklar.

Laut einer Videoaufzeichnung kam der Täter gegen 03:20 Uhr über die Gleise der Bahnlinie S9 in den hinteren Bereich des Parkplatzes. In der Folge verschaffte er sich vermutlich über ein Seitenfenster Zutritt in das Fahrzeuginnere. Hier öffnete er alle Schränke und Fächer und durchwühlte sie. Schließlich verschwand der Eindringling gegen 03:50 Uhr auf dem gleichen Weg, wie er zuvor in das Wohnmobil eingedrungen war.

Zeugen hierzu werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252-50460 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

