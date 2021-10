Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: Wohnungseinbruch

Während der Urlaubsabwesenheit der Bewohner wurde in der Waiblinger Straße in eine Wohnung eingebrochen. Der unbekannte Einbrecher verschaffte sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gebäude und drang gewaltsam über die Eingangstüre in die im dritten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses befindliche Wohnung ein. Er erbeutete Schmuck im Wert von ca. 2000 Euro. Die Polizei Fellbach hat zu dem Einbruchsdiebstahl, der im Zeitraum vom 26.09.2021 bis 06.10.2021 verübt wurde, die Ermittlungen aufgenommen.

Korb: Gegenverkehr übersehen

Rund 8500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 19:50 an der Einmündung Waiblinger Straße / Winnender Straße. Ein 29-jähriger Fahrer eines Honda Jazz übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Fiat Seicento eines 26-Jährigen und kollidierte mit diesem.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Ein 25 Jahre alter Ford-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 21:20 Uhr die Alte Bundesstraße aus Richtung Schäferkreisel kommend und übersah an der Kreuzung zur Neustädter Straße eine von rechts kommende 43-jährige Fiat-Fahrerin. Bei der anschließenden Kollision zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

