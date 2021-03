Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210329 - 0371 Frankfurt-Dornbusch: Brand einer Gartenhütte

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 28. März 2021, gegen 15.50 Uhr, kam es in einer Kleingartenanlage an der Kirschwaldstraße zum Brand einer Gartenhütte. Beim Eintreffen der Funkstreife stand die Hütte bereits in hellen Flammen. Um noch größeren Schaden, auch im Hinblick auf die Nachbargrundstücke, zu vermeiden, wurden durch die Polizeibeamten zwei noch gefüllte Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich entfernt. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen anschließend erstickt werden. Auf dem Gelände befanden sich noch vier Personen. Wie sich herausstellte, waren diese mit Dachreparaturarbeiten beschäftigt. Dabei wurde auch Bitumen mittels Gasbrenner verarbeitet. Während der Arbeiten geriet das Dach der Hütte in Brand. Zwei der Personen erlitten leichte Rauchgasintoxikationen und wurden noch vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell