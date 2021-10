Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mittels Störsender in Autos eingedrungen - 30-Jähriger im psychischen Ausnahmezustand - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach/Ravensburg/Böblingen/Ludwigsburg: Mit Störsender in Autos eingedrungen

Nach intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen stehen zwischenzeitlich neun Diebstahlsdelikte vor der Tataufklärung, die seit Februar 2021 verübt wurden und einem 44-jährigen angelastet werden. Demnach soll sich der Mann mit einem Störsender auf Parkplätze von Einkaufzentren begeben haben, um dort zielgerichtet einfahrende bzw. einparkende Fahrzeuge anzugehen. Als die Insassen die Fahrzeuge verließen, wurde vermutlich das Abschließen der Fahrzeuge mittels eines Störsenders verhindert. So konnten aus diesen Fahrzeugen ungehindert aufgefundene Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet werden. Der 44-Jährige steht auch im Verdacht, in Ravensburg auf die vorgenannte Art und Weise einen Pkw Audi Q8 im Wert von ca. 80.000 Euro erbeutet zu haben. Damals bekam der Dieb bei der Tatausführung Zugriff auf den Zweitschlüssel des hochwertigen Autos. Über den getätigten Onlineverkauf der entwendeten Gegenstände geriet der Tatverdächtige zwischenzeitlich ins Visier der Ermittler, die den Mann in der letzten Woche festnahmen. Bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte mutmaßliches Diebesgut und weitere Beweisstücke von der Polizei aufgefunden und sichergestellt werden. Der 44-jährige kroatische Staatsangehörige wurde am 01.10.2021 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Es erging ein Haftbefehl, sodass der Tatverdächtige sich nun in Untersuchungshaft befindet. Die weiteren Ermittlungen zu den Taten dauern an.

Schorndorf: Motorradfahrer gestürzt

Ein 18-jähriger Motorrad-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr die Grabenstraße. Als vor ihm eine Autofahrerin nach links in die Grabenstraße abbiegen wollte und dazu anhielt, erkannte der Biker die Gefahrensituation sehr spät. Er bremste, verlor dabei die Kontrolle, stürzte und prallte letzlich noch auf das Fahrzeugheck des vor ihm stehenden Pkw Mercedes. Der 18-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Winterbach: 30-Jähriger verletzt seinen Vater mit Messer

In Winterbach kam es am Dienstagabend gegen 23 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Ein 30-jähriger Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und geriet mit seinem Vater in Streit. Der Sohn entnahm aus einer Schublande einige Messer und rannte damit auf die Straße. Der Vater ging hinterher und wollte dem 30-Jährigen die Messer wegnehmen. Dabei zog er sich schwere Handverletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst erstversorgt und in eine Fachklinik verbracht werden. Der 30-Jährige wurde später von der Polizei in Gewahrsam genommen und einer psychiatrischen Klinik zugeführt.

Urbach: Vorfahrt missachtet

Ein 35-jähriger Fahrer eines Mercedes-Sprinters wollte am Diesntagmorgen gegen 6.30 Uhr in der Steinbeissstraße links abbiegen und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Renault-Fahrers. Beim Zusammenstoß blieben die beiden Autofahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Weinstadt: Auto ausgebrannt

Eine Volvo-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr die Leinäckerstraße in Großheppach, als es plötzlich aus dem Motorraum ihres Pkw qualmte. Sie hielt an und stieg aus ihrem Fahrzeug. Kurze Zeit später stand der Wagen auch in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräfte zum Löscheinsatz ausgerückt sind, löschten das Auto, an dem letztlich ein Totalschaden in Höhe von ca. 6000 Euro entstand. Das Auto muss nun abgeschleppt werden. Ob Schaden am Fahrbahnbelag entstand, ist noch unklar. Während des Einsatzes war die Leinäckerstraße gesperrt.

Winnenden: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ein 27-jähriger Toyota-Fahrer fuhr am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr die Paulinenstraße in Richtung Stadtmitte entlang und wollte nach rechts in eine Einfahrt abbiegen. Hierbei übersah er eine in gleicher Richtung fahrende 79 Jahre alte Pedelec-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Die Seniorin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Rudersberg: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Zwei Leichtverletzte sowie rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr in der Backnanger Straße. Ein 24 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr die Straße in Richtung Schorndorf entlang und kam im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Renault eines 46-Jährigen. Der Mercedes-Fahrer sowie die 42 Jahre alte Beifahrerin im Renault erlitten beim Unfall leichte Verletzungen, sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell