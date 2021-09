Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Mit Betonstück zugeschlagen

Gernsbach (ots)

Was genau einen 40-Jährigen am Dienstagmittag dazu verleitet hat, einen Mann anzugreifen, ist nun Gegenstand eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens. Nach ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau soll der Tatverdächtige gegen 13.10 Uhr aus bislang unbekannten Gründen versucht haben einen Mann mit einem Betonstück nach vorangegangenen Streitigkeiten zu schlagen, was ihm jedoch misslang. Im weiteren Verlauf schlug er die Windschutzscheibe des Autos der Frau mit den Fäusten ein. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung war die Situation bereits beruhigt. Eine durchgeführte Alkoholüberprüfung bei dem Angreifer führte zu einem Wert von knapp 2,5 Promille.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell