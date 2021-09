Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Kollision zweier PKW

Oberkirch (ots)

Bei einer Kollision zweier PKW im "Krautschollenweg" entstand am Dienstagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro. Eine 20 Jahre alte Seat Fahrerin befuhr gegen 16:50 Uhr den "Krautschollenweg" in absteigender Richtung und wendet auf Höhe der "Hansjakobstraße" auf der Fahrbahn. Dabei übersah sie vermutlich den von rechts kommenden Opel Fahrer, welcher den "Krautschollenweg" in aufsteigender Richtung befuhr und kollidiert mit diesem. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. /sch

