POL-OG: Gernsbach - 14-Jährige vermisst

NACHTRAGSMELDUNG

Gernsbach (ots)

Die vermisste Jugendliche ist am gestrigen Dienstag gemeinsam mit einem Betreuer beim Polizeirevier Neuenbürg erschienen. Sie ist wohlauf und wurde in der Folge zurück zu ihrem Wohnheim begleitet. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte sie sich in den vergangenen Tagen bei einem Bekannten aufgehalten haben.

Ursprungsmeldung vom 13.08.2021, 15.08 Uhr

Gernsbach - Suche nach 14-Jähriger dauert weiter an

Die Suche nach der seit dem 19.07.2021 vermissten 14-Jährigen aus Gernsbach dauert weiterhin an. Nachdem das Mädchen vor knapp einem Monat nicht in ihr Wohnheim in Gernsbach zurückgekehrt war, vermuten die Beamten der Kriminalpolizei, dass sie sich im Bereich Pforzheim aufhalten könnte. Dort wurde sie laut dem Hinweis einer Zeugin Ende Juli im Bereich der Innenstadt gesehen. Die Ermittler bitten Hinweisgeber, falls sie das junge Mädchen sehen, um sofortige Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer: 0781 21-2820. /ma

Vermisstenfahndung mit Bild: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/gernsbach-vermisstenfahndung/

Ursprungsmeldung vom 23.07.2021

Gernsbach - 14-Jährige vermisst

Seit dem 19.07.2021 wird eine 14-Jährige aus Gernsbach vermisst. Nach derzeitigen Erkenntnissen kehrte das Mädchen am vergangenen Montag nicht wie vereinbart am Abend in ihr Wohnheim in Gernsbach zurück. Die Vermisste hat mehrere, teils unbekannte Hinwendungsorte im Bereich Pforzheim und war in der Vergangenheit bereits mehrfach von zu Hause abgängig. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Jugendliche ist etwa 173 cm groß, schlank und hat schulterlange dunkelbraune Haare mit Rotstich. Sie dürfte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit einem schwarzen Kapuzenpulli mit Schrift auf der Brust (rechter Arm blau und links gelb mit Farbklecksen) bekleidet gewesen sein. Sie trug eine schwarze Hose mit weißen Nadelstreifen und schwarze Turnschuhe. Außerdem soll sie einen schwarzen Rucksack bei sich haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegengenommen. /ma

