Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Unter dem Einfluss von Drogen gefahren

Gernsbach (ots)

Ein 18-jähriger Lenker eines Volkswagen ist am frühen Mittwochmorgen in der Färbertorstraße einer Kontrolle unterzogen worden. Nachdem der Autofahrer mit glasigen Augen und stark geröteten Bindehäuten bei der Überprüfung gegen 2.20 Uhr auf sich aufmerksam machte, bestätigte ein Urinschnelltest die ersten Vermutungen der Polizeibeamten des Polizeireviers Gaggenau und schlug positiv auf Amphetamin an. Der weitere Weg führte den jungen Erwachsenen in ein Krankenhaus zur Erhebung einer Blutprobe. Ihn erwarten die zugehörigen Strafanzeigen.

/lk

