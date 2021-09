Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Unfall

Offenburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am heutigen Mittwochmorgen auf der A5 haben die Beamten der Verkehrspolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein VW-Fahrer kurz vor 6 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und hierbei in die Leitplanke gekracht sein. Nachdem das Unfallauto am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam, kollidierte noch ein weiterer Fahrzeugführer mit dem Tiguan. Wie die Recherchen der Beamten vor Ort ergaben, dürfte möglicherweise der vorangegangene Alkoholkonsum des Volkswagenlenkers zu dem Kontrollverlust beigetragen haben. Ein Schnelltest ergab einen Atemalkoholwert von rund drei Promille. Der Mann musste in der Folge von Helfern des Rettungsdienstes versorgt werden und sieht nun einem Strafverfahren entgegen. Derzeit gibt es keine Verkehrsbeeinträchtigungen mehr.

