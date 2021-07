Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Platz des Wissener Jahrmarktes, Parkplatz (ots)

Am Do., 01.07.2021, gegen 15:15 Uhr, parkte eine 21-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Suzuki Baleno auf einem der quer zur Fahrbahn gelegenen Parkplätze des Impfzentrums Wissen. Nach ca. 20 Minuten kehrte sie zu ihrem PKW zurück und stellte eine großflächige Lackbeschädigung entlang der Beifahrerseite fest. In der Zwischenzeit hatte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den PKW beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Pkw der 21-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000,-EUR. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

