Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs. RW) Zwei Mal Totalschaden bei Unfall

Dunningen (ots)

Zweit demolierte Autos waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Locherhofer Straße am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr. Eine 72-jährige Opel-Fahrerin war dort ortseinwärts unterwegs, als sie nach links zu einem Grundstück abbog. Gerade in diesem Moment überholte aber ein hinterherfahrender 18-Jähriger in seinem 3er-BMW. Bei dem Unfall kam es zu Totalschäden an den beiden betagten Autos, den die Polizei auf insgesamt 5000 Euro schätzt. Verletzte gab es bei dem Unfall glücklicherweise nicht.

