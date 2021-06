Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahrzeugbrand

Achern (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstages wurde von mehreren Anwohnern der Omerskopfstraße über Notruf ein brennender Pkw gemeldt. Beim Eintreffen der Streife des Polizeireviers Achern brannte der Motorraum eines älteren, nicht zugelassenen Pkw. Auch durch den Einsatz der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass zwei daneben abgestellte Motorroller in Brand gerieten. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 2000 EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Achern, Telefon 07841/70660, in Verbindung zu setzen. /Ahim

