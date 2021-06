Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Lahr (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 09:00 Uhr, beschädigte ein weißer Kleintransporter mit grüner Aufschrift auf dem Parkplatz eines größeren Warenhauses in der Offenburger Straße beim Einparken einen VW Golf. Der Fahrzeugführer des weißen Kleintransporters kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung, sondern entfernte sich im Anschluss an seinen Einkauf unerlaubt von der Unfallstelle. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer: 07821/277-0. /BALG

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell