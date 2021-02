Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Auffahrunfall auf vereister Fahrbahn

Hattingen (ots)

Hattingen - Am 13.02.2021, gegen 11:55 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Hattinger mit seinem Audi die Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Bochum. Er beabsichtigte nachlinks in die Straße Im Bruchfeld einzubiegen. An der rotlichtzeigenden LZA wartete eine 35-jährige Hattingerin in ihrem Ford. Der Audi-Fahrer verlor auf der vereisten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr auf den Ford auf. Die 35-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 1800 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell