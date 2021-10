Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drogendealer in Haft - Kleidung entwendet - Auto zerkratzt - Scooter-Faherer beleidigte Polizist - Unfallflucht

Winnenden: Wegen Verdachts des Drogenhandels inhaftiert

Ein 23-jähriger Mann wurde am letzten Wochenende wegen des Verdachts des unerlaubten Betäubungsmittelhandels inhaftiert. Er wurde zuvor am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in Winnenden-Höfen anlässlich einer Verkehrskontrolle als Beifahrer von der Polizei angetroffen. Bei der Kontrolle wurden in einem von ihm mitgeführtem Rucksack ca. 200 Gramm Marihuana und 39 Ecstasytabletten aufgefunden. Das Rauschgift sowie ca. 300 Euro Bargeld, bei dem es sich vermeintlich um Einnahmen aus Drogengeschäften handelt, wurden sichergestellt. Die Polizeibeamten erwirkten im Anschluss einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung, wobei noch eine weitere geringe Mengen Marihuana aufgefunden wurde. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte bei Gericht einen Haftbefehl gegen den gambischen Staatsangehörigen, der durch den zuständigen Haftrichter erlassen und in Vollzug gesetzt wurde. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Kernen im Remstal: Kleidung entwendet

Einem 62-jähriger Mann wurde am Mittwochmorgen Kleidung im Wert von ca. 500 Euro entwendet. Er hatte seine gepackte Reisetasche in einer Einfahrt in der Lilienstraße abgestellt und ging eine Straße weiter um sein Auto zu holen. Als er wenige Minuten später zurückkam, war die Tasche weg. Etwa zwei Stunden später wurde ein herrenloser Reisetrolley in derselben Straße vor einem Gebäude festgestellt, indem sich Kleidungsstücke des 62-Jährigen befanden. Verschiedene Einzelteile waren jedoch entwendet. Nun wäre von Interesse, ob Passanten Beobachtungen zum Tatgeschehen machten oder möglicherweise gesehen haben, wie die Kleidung umgepackt oder der Reisetrolly abgestellt wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr stieß in der Lise-Meitner-Straße ein unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten Pkw Seat und beschädigte diesen. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ ca. 1000 Euro Fremdschaden. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher wird nun von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Schorndorf: Sachbeschädigung

Ein in der Heinkelstraße geparkter Pkw Opel Vectra wurde mutwillig beschädigt. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte die Lackierung des Fahrzeugs erheblich zerkratzt und einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht. Hinweise dazu wird nun von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen.

Winnenden: Polizist mehrfach beleidigt

Am Mittwochmorgen befand sich ein Polizeibeamter zur Durchführung der Fahrradausbildung auf dem Schulhof der Stöckacherschule. Gegen 7:30 Uhr fuhr ein E-Scooter-Fahrer die Kelterstraße neben dem Schulhof entlang. Als der Beamte dem Mann signalisierte, dass er etwas langsamer fahren solle, da sich der Schulhof voller Kinder befindet, beleidigte der Fahrer des E-Scooters den Ordnungshüter und fuhr zunächst weiter. Kurze Zeit später fuhr der Mann erneut die Kelterstraße in entgegengesetzter Richtung entlang. Der Beamte erkannte ihn wieder und wollte ihn nun einer Kontrolle unterziehen und forderte ihn auf, anzuhalten. Der Mann stoppte seinen Roller allerdings nicht und fuhr dem Beamten über den Fuß und beleidigte ihn hierbei erneut. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

