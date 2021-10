Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Erneut Schachtdeckel entfernt - In Bäckerei eingebrochen - Restmüllcontainer brannte - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Friedrichstraße an der Roschmann-Kreuzung. Ein 21-jähriger VW-Lenker fuhr in die Kreuzung ein und bemerkte zu spät, dass der vorausfahrende Verkehrsteilnehmer anhalten musste und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Abtsgmünd: Erneut Schachtdeckel entfernt

Zum wiederholten Male wurde auf der L1073 bei Pommertsweiler ein Schachtdeckel entfernt. Etwa 60 Meter vor dem Kreuzungsbereich zur L1072 entfernte ein bisher Unbekannter den dortigen Schachtdeckel. Der Vorfall wurde am Mittwoch gegen 15.35 Uhr festgestellt. Der Polizeiposten Abtsgmünd bittet unter der Rufnummer 07366 / 96660 dringend um Hinweise auf diese gefährlichen Straftaten.

Aalen: Kettenreaktion

Am Mittwoch um kurz vor 15 Uhr fuhr in der Ulmer Straße eine 18-jährige Mercedes-Lenkerin aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden VW Passat eines 46-Jährigen auf. Dessen Fahrzeug wurde aufgrund des Aufpralls auf einen davorstehenden Audi eines 44-Jährigen aufgeschoben. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9500 Euro geschätzt.

Neuler: Wildunfall

Auf der Verbindungsstraße zwischen Leinenfirst und Neuler erfasste eine 28-Jährige am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr mit ihrem VW Golf ein die Fahrbahn querendes Wildschwein. Das Borstentier wurde bei dem Anprall getötet, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Ellwangen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Auf rund 4000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 62-Jährige am Mittwochvormittag gegen 10.25 Uhr verursachte. Beim Ausparken ihres Subaru beschädigte sie den Ford einer 47-Jährigen, der auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Oberen Brühlstraße abgestellt war.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: In Bäckerei eingebrochen

Gegen 22.40 Uhr am Mittwochabend löste der Einbruchsalarm einer Bäckerei in der Adam-Riese-Straße aus. Der Besitzer verständigte umgehend die Polizei, welche die Örtlichkeit unverzüglich anfuhr. Trotz umfangreicher Fahndung, an der insgesamt fünf Streifenwagen und auch die Polizeihundestaffel beteiligt waren, konnten keiner der Diebe gestellt werden. Auf einem Überwachungsvideo konnten drei Personen erkannt werden, welche sich kurz vor Eintreffen der Polizei noch im Gebäude aufhielten. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld in Höhe von rund 1800 Euro. Über den von ihnen verursachten Sachschaden können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Lorch: Restmüllcontainer brannte

Unbekannte setzten am Mittwochabend kurz vor 22.30 Uhr einen Restmüllcontainer in Brand, der auf dem Parkplatz des Schulzentrums in der Straße Auf dem Schäfersfeld aufgestellt war. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Lorch gelöscht; eine Gefahr für das Schulgebäude bestand nicht. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Wessen Fahrzeug wurde beschädigt?

Mit seinem Subaru beschädigte ein 20-Jähriger am Mittwochabend gegen 22.25 Uhr einen Pkw, der in der Königsturmstraße abgestellt war. Der junge Mann, der aus einer Tiefgarage ausgefahren war, fuhr ein kurzes Stück um sein Fahrzeug zu wenden. Als er zur Unfallstelle zurückkam, war das beschädigte Fahrzeug nicht mehr da. Dem Unfallverursacher zufolge handelt es sich um einen dunklen VW Golf, der vermutlich am rechten Frontbereich beschädigt sein müsste. Der Halter dieses Fahrzeuges wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Rucksack entwendet

Zu Beginn seines Einkaufes legte ein 62-Jähriger seinen Rucksack im Eingangsbereich eines Supermarktes in der Schwerzerallee ab. Während seines Einkaufes hatte der Mann den Rucksack wohl größtenteils im Blick, so dass er erst im Bereich der Kasse feststellte, dass der Rucksack plötzlich nicht mehr da war. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 8.15 Uhr und 16.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes-Benz C-Klasse, der auf dem Schießtalparkplatz abgestellt war. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Lorch-Weitmars: Insgesamt rund 16.000 Euro Sachschaden

Mit seinem BMW befuhr ein 37-Jähriger am Mittwoch gegen 16 Uhr die Teckstraße, von wo aus er im Kreuzungsbereich Talstraße nach links abbiegen wollte. Da er zu schnell fuhr, verlor er hierbei die Kontrolle über seinen Pkw, der deshalb nach rechts von der Straße abkam und gegen ein Schutzgeländer prallte. Auch ein direkt angrenzendes Wohnhaus wurde durch das Fahrzeug beschädigt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 16.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Ein 25-Jähriger verursachte am Mittwochmittag gegen 14 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Zur Unfallzeit setzte er seinen VW Golf auf der Suche nach einem Parkplatz auf der Katharinenstraße ein Stück zurück, wobei er den Toyota einer 58-Jährigen beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: Smartphone entwendet

Zwischen 8.30 Uhr und 8.50 Uhr am Mittwochmorgen entwendete ein bislang Unbekannter ein schwarzes iPhone 12 Pro, welches in einem Fahrzeug lag, das in der Benzholzstraße abgestellt war. Das Smartphone hat einen Wert von rund 1300 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Handys nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Täferrot: Gegen Leitpfosten gefahren

Mit seinem Ford Focus fuhr ein 20-Jähriger am Mittwochmittag gegen 12 Uhr auf der Kreisstraße 3328 zwischen Täferrot und Tierhaupten gegen einen Leitpfosten, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Die Unfallursache dürfte starker Regen und eine teilweise von Laub bedeckte Fahrbahn gewesen sein.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Im Kreuzungsbereich Weißensteiner Straße / Bischof-Keppler-Straße missachtete eine 76-Jährige am Mittwochvormittag kurz vor 11.30 Uhr die Vorfahrt einer 35-Jährigen. Beim Zusammenstoß des VW Tiguan der Unfallverursacherin und des Ford Fiesta der 35-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

