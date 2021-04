PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 9-Jähriger bei Unfall verletzt +++ Vandalismus auf Hochschulgelände

Bad Schwalbach (ots)

1. 9-Jähriger bei Unfall mit E-Scooter verletzt, Bad Schwalbach, Brunnenstraße, Parkdeck, Montag, 19.04.2021, 16:40 Uhr

(mm) Bei einem Verkehrsunfall in der Brunnenstraße in Bad Schwalbach wurde gestern gegen 16:40 Uhr ein 9-Jähriger auf seinem E-Scooter leicht verletzt.

Der Junge fuhr auf seinem E-Roller die Auffahrt eines Parkdecks hinab ohne auf den Verkehr zu achten. Infolgedessen stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen und verletzte sich leicht. Da der E-Scooter nicht pflichtversichert war, fertigten die Beamten ebenfalls eine entsprechende Strafanzeige.

2. Sachbeschädigung auf Hochschulgelände, Geisenheim, Hochschule Geisenheim, Samstag, 17.04.2021, 20:00 Uhr bis Sonntag, 18.04.2021, 08:35 Uhr

(mm) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Gelände der Hochschule Geisenheim zu einer Sachbeschädigung durch Vandalismus, bei der ein Sachschaden von wenigen Hundert Euro entstand. Durch die Hochschulleitung wurde der Polizei in Rüdesheim mitgeteilt, dass es nahe dem Verwaltungsgebäude zu einer Sachbeschädigung kam. Durch unbekannte Personen wurden unter anderem Hinweisschilder zur "Maskenpflicht" abgerissen und beschädigt. Zudem wurden auf dem Hochschulgelände mehrere leere Flaschen alkoholischer Getränke aufgefunden. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Die Polizei in Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06722) 91172-0 zu melden.

