Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster/Stollhofen - Schwerer Verkehrsunfall

Rheinmünster/Stollhofen (ots)

Am Samstagabend, gegen 17:15 Uhr, befuhr der 45-jährige Fahrer eines Quads die Grünfeldstraße aus der Ortsmitte Stollhofen kommend in Fahrtrichtung Freizeitcenter Oberrhein. Vermutlich aufgrund des Einflusses alkoholischer Getränke kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Zur selben Zeit war eine Mutter mit ihren drei Kindern (1,3 und 4 Jahre alt) auf einem angrenzenden Wirtschaftsweg fußläufig unterwegs. Es kam zur Kollision. Das 1-jährige Kind wurde aus dem Kinderwagen geschleudert. Auch das 4-jährige Kind wurde erfasst. Beide wurden schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Karlsruhe geflogen. Die Mutter und das 3-jährige Kind erlitten einen Schock. Auch der unter Alkoholeinfluss stehende Quadfahrer verletzte sich schwer. Er wurde ins Klinikum nach Baden-Baden verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro.

