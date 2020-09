Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Overath (ots)

Gestern (13.09.) um 11:30 Uhr ist es an der Einmündung Landwehr / Vilkerather Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Sowohl der Pkw als auch das Motorrad fuhren die Straße Landwehr aus Richtung Marialinden kommend in Richtung Vilkerather Straße.

An der Einmündung Vilkerather Straße ordnete sich die 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Köln mit ihrem Fiat zunächst links ein, um in die Vilkerather Straße abzubiegen. Als der Motorradfahrer, ein 58-jähriger Kürtener, mit seiner Harley rechts an ihr vorbeifahren wollte, zog die Fiatfahrerin plötzlich nach rechts zurück.

Der Harleyfahrer konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Dabei verletzt sich seine Sozia schwer und er selbst wurde leicht verletzt. An der Harley war zudem ein Schaden von circa 1.500 Euro entstanden, am Pkw ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Die Sozia wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn gesperrt. (ct)

