Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Streit unter Nachbarn - ein Schwerverletzter

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der StA Essen und des PP Recklinghausen

Am 29.02.2020, gegen 10:30h, kam es in einem Mehrfamilienhaus in 45770 Marl, zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zweier männlicher Nachbarn im Alter von 22 und 44 Jahren. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurde der 44-Jährige durch ein gefährliches Werkzeug, welches von Seiten des 22-Jährigen geführt wurde, schwer verletzt. Gegen den 22-jährigen Marler erging ein Untersuchungshaftbefehl.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell