Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stammholz entwendete - Autos mutwillig beschädigt - Wohnungseinbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden: Unfallflucht

Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf einem Supermarktparkplatz in der Waiblinger Straße einen geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Welzheim: Auto zerkratzt

Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag wurde ein in der Königsberger Straße geparkter BMW im Bereich der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

Plüderhausen: Vorfahrt missachtet

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer wollte am Mittwoch gegen 17:10 Uhr von der Schulstraße auf die Gmünder Straße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 18-jährigen VW-Fahrers. Beim Unfall zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Alfdorf: Wohnungseinbruch

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 7:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Rosensteinstraße ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Genaue Informationen zur Beute liegen derzeit noch nicht vor. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07182 92810 mit dem Polizeiposten Welzheim in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Fahrrad entwendet

Am Dienstag zwischen 8:40 Uhr und 11:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe ein weißes Damenfahrrad der Marke Stevens, das am Stadthaus in der Gmünder Straße abgestellt war. Hinweise auf die Täter oder zum Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Kaisersbach: Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter sowie rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag, kurz vor 17 Uhr an der Einmündung Hauptstraße / Lindenstraße. Ein 31 Jahre alter KIA-Fahrer wollte von der Lindenstraße in Richtung Hauptstraße abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 43-jährigen VW-Fahrers. Bei der anschließenden Kollision zwischen den beiden Pkw zog sich der VW-Fahrer leichte Verletzungen zu.

Spiegelberg: Stammholz entwendet

Diebe entwendeten am Wochenende 25 Festmeter Stammholz. Das 5,10 Meter lange Stammholz, welches am Verbindungsweg zwischen Wüstenrot und Altfürstenhütte gelagert war, wurde zwischen Freitag und Montag vermutlich mit einem Kurzholzlastwagen aufgeladen und abtransportiert. Der Wert des entwendeten Holzes beträgt ca. 3700 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 entgegen.

