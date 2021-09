Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gesellige Diebe

Winteberg (ots)

Auf eine außenstehende Bierzeltgarnitur eines Restaurants an der Schneilstraße hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag abgesehen. Die Diebe brachen die Sicherungskette auf und entwendeten eine Bank und einen Tisch. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

