Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon: In der Zeit von Montag, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 09.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe einer Fluchttür einer Werkzeughalle an der "Langen Wende" ein. Aufgrund der Sicherung der Tür konnten die Einbrecher diese jedoch nicht öffnen und ins Gebäude eindringen. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

