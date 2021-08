Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Lippe (ots)

(LW) Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 17.07.2021 bis zum 31.07.2021 in ein Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße einzubrechen. Dazu manipulierten sie am Schloss der Haustür und brachen dieses zum Teil heraus. Ins Haus gelangten die Täter aber offensichtlich nicht. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Friedrichstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

